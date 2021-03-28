محافظ الفيوم يتفقد التشغيل التجريبى لمصنع «التغويز»

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بتفقد التشغيل التجريبي لمصنع التغويز اللاهوائي بقرية قلهانة التابعة لمركز إطسا.واستمع المحافظ خلال الزيارة، لشرح واف من الدكتور مصطفى خليل مدير الشركة المنفذة للمشروع حول مراحل العمل بالمصنع، الذي يعمل علي التخلص من القمامة بطريقة أمنه وإنتاج سماد عضوي وطاقة كهربائية بطاقة تصميمية تبلغ نحو 100 كيلو وات ساعة، وذلك بحضور الأستاذة سميرة مرزوق مدير عام البيئة بالمحافظة.ووجه المحافظ، بتشكيل مجموعة عمل تضم إدارة البيئة وعدد من الجهات ذات الصلة لدراسة تنفيذ المشروع بقرية تونس السياحية لدوره في التخلص الآمن من القمامة وتوليد الطاقة الكهربائية، فضلًا عن توفير فرص العمل لأهالي القرية.كما طمأن المحافظ أهالي القرية بشأن مصنع التغويز، مؤكدًا أنه أمن تمامًا على الصحة العامة وأنه تم اختيار الموقع من خلال خبراء واستشاريين في مجال البيئة.