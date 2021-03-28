بدء التطعيم بالجرعة الثانية ضمن الحملة القومية ضد شلل الأطفال ببورسعيد

انطلقت اليوم الأحد، الجرعة الثانية من التطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة بورسعيد، وذلك في وحدات الرعاية الأولية، ومن خلال الفرق المتحركة في ظل إجراءات احترازية مشددة.شهدت الحملة إقبال متوسط من المواطنين، وذلك في اليوم الأول لانطلاق الحملة، التي تستهدف الأطفال من عمر يوم إلي 5 سنوات، والتي يشارك خلالها فريق من الأطباء والتمريضالمدربين، والتي تهدف إلي الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.وأوضح "أبوهاشم" أن الحملة تستهدف تطعيم حوالى 110 ألف طفل بمختلف مناطق المحافظة، وتتم بواسطة 350 فريق طبى على مستوى المحافظة ما بين فرق ثابتة بالوحدات ومكاتب الصحة وأماكن تجمع المواطنين بالميادين الكبرى والأندية والأسواق ودور العبادة، وفرق متحركة تقوم بالتطعيم من بيت لبيت، لافتا إلى أن وزارة الصحة وفرت الطعوم الكافية لإنجاز المستهدف من الأطفال بالمحافظة.وأكد وكيل وزارة الصحة أنه سيتم متابعة أعمال الحملة بشكل يومى عن طريق غرفة مركزية، بمديرية الشئون الصحية، برئاسة وكيل الوزارة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أى معوقات بشكل فورى.جدير بالذكر، أن وزارة الصحة والسكان تستمر فى تنفيذ حملات قومية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، بهدف استمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض، رغم أن منظمة الصحة العالمية أعلنت مصر خالية من المرض منذ عام 2006.