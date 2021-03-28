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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تجديد «الأيزو» لمعمل بحوث صحة الحيوان بأسيوط

الأحد 28/مارس/2021 - 03:16 م
الأيزو
الأيزو
عبدالناصرمحمد
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أعلن الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بوزارة الزراعة، تجديد الاعتماد الممنوح للمعمل الفرعي للمعهد بمحافظة أسيوط طبقا للمواصفة "ISO 17025-2017"، استكمالًا لمنظومة الاعتماد التي يتبعها المعهد لتطوير ورفع كفاءة الأداء بالمعامل بالفرع الرئيسي ومعامله الفرعية، والتي بلغت 375 اختبارا معتمد دوليًا، حيث تم اعتماد 60% من المعامل الفرعية للمعهد على كل المحافظات بالجمهورية في الاختبارات الخاصة بسلامة الغذاء للتوافق على المعايير الدولية وتقديم خدمة فنية عاجلة ودعم الاستثمار المحلي وتحقيق منظومة الصحة الواحدة وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطن المصري والاهتمام بالأنشطة التنموية وتحسين الخدمات المقدمة لإخواننا بالصعيد، وخاصة دعم وتقديم خدمة فنية مميزة للمرأة.

ووجه شاهين الشكر لفريق الجودة بالمعهد ومعامله الفرعية على الجهد المبذول وشجع كل الباحثين لاستكمال منظومة اعتماد المعامل لرفع كفاءتها، لتحقيق الأهداف الإنمائية طبقًا لاستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030.

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