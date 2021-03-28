ليبيا تنقذ 132 مهاجرًا غير شرعي في طريقهم إلى أوروبا

كشف الناطق الرسمي ب​رئاسة​ أركان ​القوات البحرية الليبية عن إنقاذ عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ 132 مهاجرا غير شرعي، أغلبهم من الجنسيات الإفريقية، كانوا على متن زوارق مطاطية في طريقهم نحو السواحل الأوروبية.وأكدت القوات الليبية تلقي نداء استغاثة، قامت بعدها، على الفور، بتحريك الزورق "فزان" بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى موقع الاستغاثة، حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه، في وقت تم إنزال ​المهاجرين​ في نقطة إنزال قاعدة ​طرابلس​ البحرية، استعدادا لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.