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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

شيخ الأزهر يُدين الهجوم الإرهابى على كنيسة بإندونيسيا

الأحد 28/مارس/2021 - 03:04 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
أميرة العناني
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أدان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة بمدينة "ماكاسار"، اليوم الأحد، والذي نتجت عنه إصابة عدد من الأشخاص ومقتل منفذ الهجوم، واصفا الحادث بالجريمة النكراء.

وأعرب فضيلته في تدوينة عبر صفحتيه الرسميتين على موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، عن تضامنه الكامل مع إندونيسيا قيادة وشعبا في هذا الحادث الإرهابي، واصفا الحادث بأنه استهدف ترويع الأبرياء وبث الرعب في قلوب الآمنين، داعيا المولى أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يقي عالمنا مخاطر الإرهاب وشروره.

وجاء نص التدوينة "نتضامن مع إندونيسيا قيادةً وشعبًا، في الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة بمدينة "ماكاسار"، ونعلن إدانتنا الشديدة لمثل هذه الجرائم النكراء؛ التي تستهدف ترويع الأبرياء وبثَّ الرعب في قلوب الآمنين، ندعو الله أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يقي عالمنا مخاطر الإرهاب وشروره".

https:m.facebook.com/story.php?story_fbid=309727697378129&id=100050227040499

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