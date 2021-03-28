السعودية: ارتفاع إصابات كورونا اليومية إلى 531 حالة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 531 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 388 ألفًا و325 حالة منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 389 حالة شفاء جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 376 ألفًا و947 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 7 حالات وفاة جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 6.650 حالة منذ بداية الجائحة.