محافظ جنوب سيناء: ريادة الأعمال هي قاطرة التنمية

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن ريادة الأعمال هي قاطرة التنمية وهناك تعاون مشترك ودائم بين المحافظة وجميع الجامعات التي تدعم هذا القطاع، ونحن نشجع جميع الجامعات التي تقوم بعمل مؤتمرات وندوات تدعم ريادة الأعمال.وأضاف فودة خلال كلمته بمؤتمر رالي مصر الخامس لريادة الأعمال أن الشباب لديهم فرصة ذهبية للتطوير في الوقت الحالي ضمن الدعم الذي توليه الدولة لكل الشباب مؤخرا، مؤكدا أن هناك فرص ذهبية للشباب يجب أن يغتنموها في ظل اهتمام الرئيس بالكوادر الشبابية.وأكد أن الحكومة مكلفة بدعم الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.