جامعة الفيوم تُعلن عقد اجتماع منسقي مشروع التنور المجتمعي

عقد اجتماع منسقي مشروع التنور المجتمعي بكليات جامعة الفيوم، بحضور آمال ربيع مدير مشروع التنور المجتمعي، ورجب فارق مدير فرع الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، وعدد من منسقي المشروع بالكليات، وذلك صباح اليوم الأحد.صرحت آمال ربيع أن عدد الطلاب المشاركين في المشروع من أبناء الجامعة 1928 بواقع 10126 دارس من الأميين، كما أوضحت أن 336 طالبًا تمكنوا من اجتياز الاختبار عن الشهر الماضي، كما سيتم إجراء امتحانات للدارسين من الأميين على مدار أسبوعين وذلك خلال الفترة من ٢٨ ٣ وحتى ١ ٤ أما الأسبوع الثاني سيكون خلال الفترة من ٤٤ وحتى ٨ ٤ من العام الجاري بجميع مراكز وقرى محافظة الفيوم.كما أشارت أن المشروع يركز في الفترة الراهنة على القرى التي تم اختيارها ضمن مشروع حياة كريمة.فيما أوضح رجب فارق أن الهيئة توفر كافة الإمكانات اللازمة للدراسة من حيث فتح الفصول، وتوفير الكتب، مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.وعلى هامش الاجتماع تم الرد على كافة تساؤلات السادة منسقي المشروع.