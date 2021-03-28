ألمانيا تطبق الارتداء الإجباري لكمامات «إف إف بي 2» في أماكن عديدة

تعتزم ولاية برلين الألمانية اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل تطبيق الارتداء الإجباري للكمامات من نوع (إف إف بي2) في وسائل النقل العام وعيادات الأطباء والمستشفيات ومؤسسات الرعاية ومحلات تجارة التجزئة والمؤسسات الثقافية.وقالت متحدثة باسم حكومة الولاية اليوم الأحد إن الارتداء سيكون إجباريا مشيرة إلى أن الكمامات الطبية الجراحية لم تعد كافية، وأكدت المتحدثة على صدور قرار بهذا الشأن من الائتلاف الحاكم في الولاية مساء أمس السبت.وحسب المتحدثة، فإن برلين تعتزم الإبقاء على إجراءات تخفيف حذرة لكنها ستشدد في الوقت نفسه من القواعد الخاصة بالاختبارات، وسيتم إلزام الشركات بالسماح لجزء من عامليها بالعمل من المنزل.