تونس والسعودية تبحثان تدعيم العلاقات الثنائية

بحث رئيس الوزراء التونسي هشام مشيشي، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، مع وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تدعيم العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها ورفع مستواها.وذكرت رئاسة الوزراء التونسية- في بيان اليوم الأحد- أن وزير الداخلية السعودي قدم فكرة عن مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأشار إلى أن هذه المبادرة سترسم توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة.ومن جهته، أعرب رئيس الوزراء التونسي عن تبني تونس لهذه المبادرة البيئية ودعمها التام لدورها في دعم الجهود العالمية من أجل الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، مؤكدا أن تونس ستضع كل خبراتها في مجال البيئة وحماية المحيط من أجل إنجاح هذا المسار بتضافر جهود كل الأطراف.