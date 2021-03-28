رئيس جامعة الفيوم يفتتح الدورة الحادية والأربعين لإعداد المعلم الجامعي

افتتح الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم الدورة الحادية والأربعين لإعداد المعلم الجامعي، والتي تعقد فى الفترة من ٢٠٢١٣٢٣ وحتى ٢٠٢١٤١ ويشارك فيها ٢٨ دارسًا من داخل وخارج الجامعة وبمشاركة مركز تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس وذلك اليوم الأحد.جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فاروق عميد كلية التربية، والدكتور مصطفى حفيضة القائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور آمال جمعة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.واستعرض أحمد جابر شديد مراحل تطور دورات إعداد المعلم الجامعي، مؤكدًا على أن دورة إعداد المعلم الجامعي هي الدورة الأكاديمية الوحيدة المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات كشرط أساسي من شروط التعيين في وظائف المدرس والمدرس المساعد، طبقًا للمادة ١٥٠ من قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٤وأكد أن الظروف الراهنة استلزمت تعديلًا في آليات ومناهج الدورة بما يتيح استكمال جانب كبير منها على المنصات الإلكترونية ( أون لاين) مشددًا على أن التدريب المستمر للسادة أعضاء هيئة التدريس هو الضمان الرئيسي لتحقيق التميز في العملية التعليمية وفي جوانب البحث العلمى.كما استمع لجانب من استفسارات المشاركين في الدورة حول بعض مواد قانون تنظيم الجامعات، والجهود المبذولة لتطوير وإضافة وتعديل بعض المواد، بما يتفق مع التطورات الحديثة في العملية التعليمية، والطفرة التكنولوجية الحالية وأجاب سيادته عليها.وتناول محمد فاروق أهداف الدورة والتي تتمثل فيالتعريف بالجامعة، والدور الرئيسي للتعليم الجامعي، وأهميته في تنمية المجتمع وتطويره، والوقوف على ما تقوم به الجامعة من جهود لتطوير الخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس، وأضاف أن الدورة تهدف أيضًا لتنمية قدرات الدارسين في مجال البحث العلمي، والتعرف على أساليب تطوير التعليم الجامعي وفهم حقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس، والقيادات الجامعية، وكذلك سيكولوجية الطالب الجامعي واحتياجاته التعليمية، وإكساب الدارسين قدرات التقويم الذاتي وإعداد الاختبارات، وأخيرًا تهدف الدورة إلى تنمية قدرات الدارسين في العرض والاتصال والتدريس الفعال.وقال مصطفى حفيضة أن الدورة تتضمن عدة جلسات منها إستراتيجيات التدريس في المرحلة الجامعية، وأخلاقيات البحث العلمي، وميكنة نظم التقويم والالتزامات الجامعية لعضو هيئة التدريس وأساسيات بناء المنهج الجامعي، وعناصر وإدارة الجودة الشاملة وأخيرًا سيكلوجية الطالب الجامعي.