محافظ الإسماعيلية يستقبل سيدة مسنة تعرض مسكنها لحادث حريق

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بمكتبه صباح اليوم، سيدة مسنة تعرض مسكنها لحادث حريق منذ أيام، كان قد قابلها الخميس الماضي أثناء الاحتفال بعيد المرأة المصرية واستمع إلى شكواها.وعلى الفور وجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بدراسة الحالة وعمل زيارة ميدانية لمسكنها، وبعد العرض من التضامن، تم تسليم السيدة غسالة وبوتجاز ومكوى و٢ بطانيه ومواد غذائية مع إقتراب شهر رمضان المبارك.ثم استقبلها المحافظ بمكتبه واستمع اليها مجددا، ووجه بتخصيص شقة إيواء عاجل لها، وإعادة إعمار مسكنها المؤجر وإعادته أفضل مما كان عليه.وفى شأن متصل قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، بتوفير الأجهزة الكهربائية (ثلاجة، بوتاجاز، غسالة) لمواطن تعرضت شقته للحريق، مقيم بعمارات الأوقاف بالتل الكبير.