أيمن جمجوم ضيف برنامج "بنوك واستثمار" على "إكسترا نيوز".. الليلة

يستضيف برنامج "بنوك واستثمار"، فى الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، المصرفى الكبير أيمن جمجوم، رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي المصري، حيث يتحدث "جمجوم" عن تجربة البنك الأهلى فى الفروع المتنقلة وأهميتها فى نشر الشمول المالي وتوفير الخدمات المصرفية للمواطنين.برنامج "بنوك واستثمار" يقدمه المذيع إسماعيل حماد، وهو من البرامج الاقتصادية المعروفة، والذى يلقى الضوء على الاقتصاد المصرى وأهميته وتأثيره.يذكر أن أيمن جمجوم قيادة مصرفية على درجة عالية من الكفاءة، ويتمتع بخبرة مصرفية كبيرة تمتد لأكثر من 30 عاماً، تولى خلالها العديد من المناصب القيادية وترأس كبرى الإدارات فى عدد كبير من البنوك، كإدراة العمليات، وعملاء الشركات والفروع، وتنمية أعمال التجزئة المصرفية وتطويرها، ما أصقل خبراته المصرفية وجعله من المصرفيين الرائدين فى قطاع التجزئة المصرفية، بشكل خاص والقطاع المصرفي بشكل عام.