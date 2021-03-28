قطع المياه عن القناطر غدا لغسل الشبكات لمدة 3 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية برئاسة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء غدا الإثنين الموافق 29 3 2021 وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.وأهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وأنه سيتم الدفع بسيارات لنقل المياه للمناطق المتضررة من أعمال قطع المياه.في وقت سابق أكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس اداره شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أهمية تنمية العنصر البشري، ورفع وبناء القدرات لدى العاملين بالشركة، وتنفيذ برامج الترقى للعاملين بعد استيفاء الشروط والبرامج التدريبية المقررة التى تساهم فى تأدية مهام العمل بصورة أكثر كفاءة وفاعلية.حيث نظمت الشركة برنامجًا تدريبيًا عن بعد لمديري العموم من خلال الإدارة العامة للتدريب، وذلك وفقًا لبرنامج المسار الوظيفي لبناء وتطوير قيادات جميع الشركات التابعة للشركة القابضة مع اتباع الإجراءات الاحترازية لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.وتضمن البرنامج عدة موضوعات تؤهل المرشح للقيادة للقيام بمهام عمله على أكمل، حيث يقوم المشارك بإعداد ورقة عمل عن رؤيته المقترحة لتطوير الإدارة المرشح لها، ويقوم بمناقشته خبراء مختصون، وذلك لتحقيق الانتماء والولاء المؤسسي للشركة.كما أعلن مجاهد عن حصول محطة مياه القناطر الخيريه المرشحة على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة «TSM» للمرة الثالثة، والتي يتم تجديدها كل عامين حفاظا على الأصول وزيادة كفاءة الإنتاج، جاء ذلك بعد استيفاء المحطة لمتطلبات الشهادةواعتمادها من الجهة المانحة.وأكد مجاهد، أهمية اتباع الإجراءات القياسية في تشغيل وصيانة الشبكات والمحطات لضمان استدامة وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة القليوبية.