رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الطيران وسفير كندا يناقشان سبل التعاون المشترك بين البلدين

الأحد 28/مارس/2021 - 03:02 م
الطيار محمد منار
الطيار محمد منار
فاتن غلاب
طباعة
استقبل الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، السفير لوي دوما، سفير دولة كندا بالقاهرة بمقر الوزارة، لبحث العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بمجال الطيران المدني، بحضور الطيار منتصر مناع، نائب الوزير.

وأعرب الوزير عن سعادته بتوطيد أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وبخاصة صناعة النقل الجوي، مشيدًا بالمكانة الدولية التي تحظى بها كندا فى هذا المجال، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية التى تربط البلدين، حيث أن هناك استثمارات تنموية واعدة يشهدها الجانبان في محتلف المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية.

وأعرب وزير الطيران عن تطلع وزارة الطيران لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات، مضيفًا أن الوزارة تحرص على مواكبة التطورات العالمية في مجال الطيران المدنى من خلال التطوير المستمر لتقديم جودة عالية وكسب ثقة العملاء، بالإضافة إلى تحديث أساليب التدريب وتنمية قدرات العاملين.

ومن جهته، أعرب السفير الكندي لوي دوما عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدا أهمية الدور الإقليمى والمكانة المتميزة التى تحظى بها جمهورية مصر العربية في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا بأن وزارة الطيران تسير وفقًا لرؤية تنموية واضحة من خلال تحقيق مزيد من التعاون والشراكة مع العديد من الجهات الدولية وتقديم أفضل الخدمات لعملائها.

جدير بالذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران و"إيركندا" عضوان في تحالف ستار العالمي، وتربطهما اتفاقية مشاركة بالرمز، كما تسير الشركة الوطنية رحلات أسبوعية مباشرة إلى تورونتو أكبر مدينة تجارية واقتصادية بكندا.

موضوعات متعلقة

تحطم ميكروباص سقط عليها عمود من كوبرى ترسا (صور)

أسماء مسلسلات رمضان 2021 وقنوات العرض

الرئيس يوجه بالتعاون الدولي لتوفير رافعات تفريغ السفين الجانحة بقناة السويس

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية


الصور

image description

وفد جامعة الأزهر يزور مصابى حادث قطارى سوهاج بمستشفى الإيمان بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: فوز حمد والصبحى بالميدالية الذهبية فى معرض جنيف

image description

إقامة صلاة الجنازة على زوجة محافظ أسيوط بساحة مستشفى الجامعي

image description

مياه أسيوط تطلق مبادرة «نحو بيئة عمل آمنة» لـ143 فني سلامة

image description

وفاة زوجة محافظ أسيوط بكورونا

الأكثر قراءة

الرئيس يوجه بالتعاون الدولي لتوفير رافعات تفريغ السفين الجانحة بقناة السويس

«رئاسة الحرمين»: جاهزون لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان

رئيس قناة السويس: معدل التكريك وصل 27 ألف متر من الرمال

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

من البندقية إلى بحيرة كومو.. السياحة الإيطالية تدفع ثمن كورونا

تحميل ملخصات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021 pdf

حظر تناول الطعام بأماكن التجمعات فى كوريا الجنوبية

موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

أيام زمان

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

تأبين شاكر عبدالحميد بأكاديمية الفنون.. الأربعاء

هؤلاء تمردوا على الأدب.. من رامبو لـ سيد قطب

القوائم القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب في فروع «التنمية وبناء الدولة»

نهضة مصر تدعم مشروع «نداء» لتأمين جودة تعليم وتأهيل الأطفال ضعاف السمع