محافظ القليوبية: العمل 24 ساعة لدفع الأعمال في رصف طريق كورنيش وممشى النيل

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية تابع خلالها اعمال تطوير كورنيش وممشي النيل أمام ديوان عام المحافظة حتى كوبري كفر الجزار، حيث تابع المحافظ أعمال رصف طريق الكورنيش، حيث تم البدء فى عمل الطبقة السطحية، بالإضافة إلى متابعة رصف الممشي ببلاط الرخام والبازلت.ووجه المحافظ بمراعاة التنسيق الحضري للممشى وتوزيع أعمدة الكهرباء بشكل متساوي والحفاظ علي المظهر الجمالي والهندسي في كافة الأعمال، مشددا على ضرورة الانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن ليكون متنفسا لأهالي المدينة والمترددين عليها خلال شهر رمضان المعظم.ووجه المحافظ، بدفع الأعمال والعمل على مدار 24 ساعة ليتم تسليم المشروع، مؤكدا ضرورة مراعاة زيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس العائلات والبرجولات مع الاهتمام بالعنصر الجمالي، وذلك علاوة على أعمال تطوير الشارع الخارجي وبعض الشوارع المؤدية إليه.ووجه المحافظ اللجنة المشكله لمتابعة الأعمال بضرورة المتابعة الجيدة والإلتزام بالرسومات الهندسية المعتمدة من جهاز التنسيق الحضري وإستلام العمل من الشركة المنفذة علي أكمل وجه ومطابق للمواصفات القياسية مؤكدا أن المحافظة تعزم علي إنشاء ممشي حضاري يليق بأبناء القليوبية وبعراقة مدينة بنها.في وقت سابق اجري المحافظ جولة تفقدية بمنطقه الفلل بمدينه بنها لمتابعة أعمال تطوير الكورنيش وشارع 8 من أمام مكتبة مصر العامة، يرافقه المهندس علي عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها ومهندسي المشروع.وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال رصف شارع 8 بمدينة بنها، حيث وجه بتعديل مطابق الصرف الصحي لتتناسب مع مستوى الرصف، ووجّه بسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة وتسيير الحركة المرورية،كما تابع أعمال وضع الأعمدة الديكورية وأعمال رصف بلاط الإنترلوك وزراعة الأشجار، وذلك بطول الكورنيش كما تابع أعمال رصف بلاط بشكل ديكوري أسفل كورنيش النيل، كما تابع أماكن وضع البلدورات، موجها بمراعاة التنسيق التام في جميع الأعمال سواء الإنشاءات أو التشجير والشكل الجمالي والحضاري.كما شدد على سرعة الانتهاء من أعمال خطوط الكهرباء، والتي يتم توزيعها على أعمدة الإنارة الديكورية، كما شدد المحافظ على مقاول المشروع بسرعة الانتهاء من أعمال رصف بلاط الإنترلوك.