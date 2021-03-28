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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المشاط»: التعاون الدولي أبرمت اتفاقيات لتمويل 70 مشروع تنموي في 2020

الأحد 28/مارس/2021 - 02:42 م
المشاط
المشاط
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة أبرمت اتفاقيات تمويل تنموي لتنفيذ 70 مشروع تنموي ضمن برنامج الحكومة وفي مختلف قطاعات الدولة، بتمويلات قيمتها 6.7 مليار دولار.

ولفتت خلال لقائها بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن قطاع النقل والمواصلات جاء في صدارة قطاعات الدولة التي حصلت على تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بنسبة 26.7%، وبلغت قيمة التمويلات 1.79 مليار دولار، بينما تم إبرام اتفاقيات لقطاع الإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي بقيمة 1.42 مليار دولار بنسبة 21% من التمويلات التنموية لقطاعات الدولة، ثم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والذي استحوذ على 10.1% بقيمة 677 مليون دولار.

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