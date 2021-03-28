محافظ أسوان: بدء المرحلة الثانية لرفع كفاءة طريق «إدفو - مرسى علم»

كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تلبية للمطالب الجماهيرية والمتطلبات التنموية والسياحية جارى في العديد من مشروعات تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق السريعة التي تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة لها من أبرزها بدء المرحلة الثانية لتطوير وإعادة رصف طريق إدفو مرسى علم فى المسافة من مدينة إدفو وحتى وادى عبادى بطول 12 كم وبتكلفة 40 مليون جنيه من أجمالى 60 كم جارى العمل فيهم بتكلفة إجمالية 130 مليون جنيه وذلك بعد مرور 20 عام على رصف هذه الطريق الحيوى والذى يربط الحركة السياحية والتجارية بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر.وأكد المحافظ على أن الطفرة الغير مسبوقة لتطوير الطرق السريعة والتي تنفذها وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير تعتبر من أهم مكتسبات الفترة الحالية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ولاسيما طريق أدفو مرسى علم والذى تم الإنتهاء من المرحلة الأولى فيه من الكيلو 15 إلى الكيلو 30 بتكلفة 45 مليون جنيه، كما جارى العمل حاليًا بالتوازى في المرحلة الثالثة للطبقة السطحية من الكيلو 30 إلى الكيلو 60 بتكلفة 45 مليون جنيه.وأشار محافظ أسوان إلى أن هناك ملحمة جارية أيضًا بمشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى بطول 100 كم بين مدينتي أسوان وإدفو وبإعتمادات 540 مليون جنيه من خلال 18 شركة حيث تم الإنتهاء من 85 كم من أعمال شق المرتفعات الجبلية والصخرية والتسويات، بجانب الإنتهاء من 55 كم من طبقة الأساس، بالإضافة إلى أنه جارى رصف 50 كم بالأسفلت بالطريق الصحراوى.وتابع أنه تم الانتهاء بنسبة 57% من مشروع الطريق الإقليمى الدائرى الشرقى العلاقى كوبرى أسوان الملجم والذى سيساهم فى تحويل حركة النقل الثقيل المحمل بالخامات المحجرية خارج المدينة حيث جارى إنشاؤه بواسطة جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان بنظام البلاطات الخرسانية لتحمل الأوزان العالية ويصل طوله إلى 23 كم وبعرض 13 متر وبتكلفة تصل لحوالي 600 مليون جنيه تشمل إنشاء كوبرى علوى للسيارات أعلى خطوط السكك الحديدية والطريق الزراعي الشرقى.