«التأمينات»: دمج أصحاب المعاشات في القطاع المصرفي

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن وضع خطة طموحة لدمج أصحاب المعاشات في القطاع المصرفي، من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تحمل علامات القبول الوطنية "ميزة"، لرغبة الهيئة في تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالي لأصحاب المعاشات والمستحقين، التي تسمح لصاحب المعاش القيام بعملية الشراء النقدي والإلكتروني، وسداد كافة الاستحقاقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة، كما يمكن لصاحب المعاش الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية التي يقوم البنك بإنتاجها، بما في ذلك الحصول على عائد على رصيد الحساب.وأوضحت القومية للتأمينات أنه يمكن لصاحب المعاش أو المستفيدين تعديل جهة صرف المعاش لأي جهة من الجهات المسئولة عن صرف المعاشات، وذلك بشرط تقديم صاحب المعاش أو المستحق عنه طلب تعديل جهة صرف المعاش​.