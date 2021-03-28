غدًا طقس لطيف نهارًا.. والقاهرة 21

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الإثنين، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، ورياح نشطة على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 والرياح السطحية شمالية شرقية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة جدا، وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 5 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 21 12الإسكندرية 19 14وادى النطرون 20 12طنطا 20 11شبين الكوم 21 12دمنهور 19 12بلطيم 19 14مطروح 18 11السلوم 18 11سيوة 21 07بورسعيد 19 14دمياط 19 13الزقازيق 21 12المنصورة 20 11الإسماعيلية 21 10السويس 21 11العريش 19 11رفح 18 10رأس سدر 22 11نخل 20 05نويبع 24 14طابا 22 13كاترين 16 04الطور 23 14شرم الشيخ 25 17الغردقة 24 14مرسى علم 23 15الفيوم 21 11بنى سويف 21 11المنيا 22 12أسيوط 22 11سوهاج 24 12قنا 25 12الأقصر 26 12أسوان 27 14إدفو 27 14أبوسمبل 27 13الوادى الجديد 24 12شلاتين 27 17أبورماد 26 17حلايب 24 18رأس حدربة 24 19