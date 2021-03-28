غدًا طقس لطيف نهارًا.. والقاهرة 21
الأحد 28/مارس/2021 - 03:04 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الإثنين، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، ورياح نشطة على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 والرياح السطحية شمالية شرقية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة جدا، وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 5 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 21 12
الإسكندرية 19 14
وادى النطرون 20 12
طنطا 20 11
شبين الكوم 21 12
دمنهور 19 12
بلطيم 19 14
مطروح 18 11
السلوم 18 11
سيوة 21 07
بورسعيد 19 14
دمياط 19 13
الزقازيق 21 12
المنصورة 20 11
الإسماعيلية 21 10
السويس 21 11
العريش 19 11
رفح 18 10
رأس سدر 22 11
نخل 20 05
نويبع 24 14
طابا 22 13
كاترين 16 04
الطور 23 14
شرم الشيخ 25 17
الغردقة 24 14
مرسى علم 23 15
الفيوم 21 11
بنى سويف 21 11
المنيا 22 12
أسيوط 22 11
سوهاج 24 12
قنا 25 12
الأقصر 26 12
أسوان 27 14
إدفو 27 14
أبوسمبل 27 13
الوادى الجديد 24 12
شلاتين 27 17
أبورماد 26 17
حلايب 24 18
رأس حدربة 24 19
وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، ورياح نشطة على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 والرياح السطحية شمالية شرقية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة جدا، وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 5 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 21 12
الإسكندرية 19 14
وادى النطرون 20 12
طنطا 20 11
شبين الكوم 21 12
دمنهور 19 12
بلطيم 19 14
مطروح 18 11
السلوم 18 11
سيوة 21 07
بورسعيد 19 14
دمياط 19 13
الزقازيق 21 12
المنصورة 20 11
الإسماعيلية 21 10
السويس 21 11
العريش 19 11
رفح 18 10
رأس سدر 22 11
نخل 20 05
نويبع 24 14
طابا 22 13
كاترين 16 04
الطور 23 14
شرم الشيخ 25 17
الغردقة 24 14
مرسى علم 23 15
الفيوم 21 11
بنى سويف 21 11
المنيا 22 12
أسيوط 22 11
سوهاج 24 12
قنا 25 12
الأقصر 26 12
أسوان 27 14
إدفو 27 14
أبوسمبل 27 13
الوادى الجديد 24 12
شلاتين 27 17
أبورماد 26 17
حلايب 24 18
رأس حدربة 24 19