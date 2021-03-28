جرى في منزل رئيس المعارضة الإسرائيلية.. تفاصيل لقاء لابيد ومنصور عباس

التقى يائير لابيد رئيس حزب «يش عتيد» وزعيم المعارضة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بمنصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، في منزل الأول، لبحث إمكانية تشكيل حكومة بينهما، لإبعاد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء وزعيم الليكود، عن محاولاته تشكيل حكومة يمينية.وأكد مصدر إسرائيلي أن عباس عرض على لابيد عدة مطالب منها حرية التصويت فيما يخص مثليي الجنس في إسرائيل، والاعتراف بالقرى البدوية الموجودة في منطقة النقب، وضرورة وضع خطة لوقف الجرائم المستمرة في المجتمع العربي.وأوضح المصدر أن رئيس القائمة العربية الموحدة يتجه للتعاون مع لابيد، بسبب صعوبة التعاون مع نتنياهو، نظرًا لأن أحزاب اليمين ترفض أن يكون هناك أي ائتلافا بمشاركة عربية، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.وأعلن عباس ولابيد أنهما اتفقا على استمرار المحادثات فيما بينهما بشأن تشكيل حكومة يسار، وتزكية لابيد لتكوين ائتلاف حكومي.وحصل حزب الليكود، في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، على 30 مقعدًا، وحصل اليمين على 59 مقعدًا – إذا ما انضم لهم نفتالي بينيت رئيس قائمة «يمينا»، والتي حصلت على 7 مقاعد – بينما حصل حزب يش عتيد على 17 مقعدًا، وكتلة اليسار على 57 مقعدًا، والقائمة العربية الموحدة على 4 مقاعد.ويحتاج نتنياهو إلى الحصول على الأغلبية المتمثلة في 61 مقعدًا، من إجمالي 120 مقعدًا في الكنيست، لتجنب التوجه لانتخابات ستكون هي الخامسة خلال عامين، أو الاضطرار إلى وجود تناوب على تناوب رئاسة الوزراء.