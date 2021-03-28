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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطوير مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى الزقازيق العام

الأحد 28/مارس/2021 - 03:31 م
ممدوح غراب
ممدوح غراب
سارة الوردانى
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قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بتفقد أعمال تطوير الطابقين الثاني والثالث بمبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى الزقازيق العام، والذي يشمل إنشاء جناح لجراحات القلب المفتوح بالمستشفى للمرة الأولى بمستشفيات الصحة بالمحافظة وحضانات للأطفال والربط بين المبنيين بالمستشفى وذلك بتكلفة مبدئية 3 ملايين و500 ألف جنيه.

وشدد المحافظ على وكيل وزارة الصحة بالمتابعة المستمرة للشركة المسند لها تنفيذ أعمال التطوير بالمستشفى بالالتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والدقة في التنفيذ.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا بصحة المواطنين وتسعى إلى تحسين منظومة الصحة والرعاية الطبية المقدمة لهم لرفع المعاناة والألم الذي يتعرضون له، مشيرًا إلى أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة تقوم بتوفير احتياجات المستشفيات من الأجهزة والمستلزمات الطبية إيمانًا بحق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أن الهدف من أعمال التطوير النهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمترددين على المستشفيات الحكومية، مؤكدًا أن جميع العاملين بالقطاع الصحي من أطباء وتمريض وفنيين وعمال يؤدون واجبهم على الوجه الأكمل ومقدرين الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

رافق المحافظ المهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية والأستاذ نبيل فاروق، رئيس مركز الزقازيق ومحمد الأباصيري رئيس حي ثان الزقازيق.

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