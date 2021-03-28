بتخفيضات 25%.. أسعار الياميش في المجمعات الاستهلاكية

أكد الحسيني عدروس، مدير فرع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بالجيزة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، أنه يتم حاليا طرح السلع الأساسية والغذائية والياميش بتخفيضات 25% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.وأوضح عدروس، لـ"الدستور"، أنه يتم طرح 4 أنواع من البلح، الأول بسعر 9 جنيهات، الثاني البلح نصف الجاف عبوة زنة 620 جراما بـ20 جنيها، الثالث زنة كيلو و250 جراما بـ38 جنيها، والرابع كيلو و800 جرام بـ54 جنيها.ولفت إلى أنه يتم طرح قمر الدين بسعر 26 و32 جنيها، جوز الهند بـ60 جنيها، الزبيب 24 جنيها، المشمشية 90 جنيها، وأقراصيا 70 جنيها.