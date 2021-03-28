أكثر من 4 آلاف و400 إصابة بكورونا فى رومانيا
الأحد 28/مارس/2021 - 03:31 م
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سجلت رومانيا أكثر من 4 آلاف و400 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، معظمها في العاصمة بوخارست.
وذكر راديو "رومانيا الدولي"، اليوم الأحد، أن سلسلة جديدة من الإجراءات تهدف إلى مكافحة جائحة (كوفيد-19) في البلاد تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، من بينها فرض حظر تجوال ليلي، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وغلق المتاجر بالمناطق التي بها معدل إصابة عال بالفيروس.
وذكر راديو "رومانيا الدولي"، اليوم الأحد، أن سلسلة جديدة من الإجراءات تهدف إلى مكافحة جائحة (كوفيد-19) في البلاد تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، من بينها فرض حظر تجوال ليلي، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وغلق المتاجر بالمناطق التي بها معدل إصابة عال بالفيروس.