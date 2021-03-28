أكثر من 4 آلاف و400 إصابة بكورونا فى رومانيا

سجلت رومانيا أكثر من 4 آلاف و400 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، معظمها في العاصمة بوخارست.وذكر راديو "رومانيا الدولي"، اليوم الأحد، أن سلسلة جديدة من الإجراءات تهدف إلى مكافحة جائحة (كوفيد-19) في البلاد تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، من بينها فرض حظر تجوال ليلي، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وغلق المتاجر بالمناطق التي بها معدل إصابة عال بالفيروس.