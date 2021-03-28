شؤون اللاجئين الفلسطينية ترحب بقرار «الأونروا» بشأن سوريا

رحبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، بقرار وكالة الغوث (الأونروا) برفع قيمة المساعدات النقدية للاجئين الفلسطينيين في سوريا.وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي - في بيان أوردته وكالة أنباء فلسطين (وفا) اليوم الأحد - إن هذا القرار جاء استجابة لطلب دائرة شؤون اللاجئين، خلال لقائها الأخير مع المفوض العام لـ (الأونروا) فيليب لازاريني، برفع قيمة المساعدات النقدية؛ لتتناسب مع ارتفاع الأسعار أو إعادة العمل بنظام السلة الغذائية، بدلا من المساعدات النقدية، واستجابة للجهود والاتصالات التي قام بها مدير عام الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في سوريا علي مصطفى مع مدير عمليات (الأونروا) في سوريا أمانيا مايكل إيبي.وأضاف أن القرار سيشمل اللاجئين الفلسطينيين وفق تصنيفات الفقر لدى (الأونروا)، موضحا أن اللاجئين المصنفين تحت خط الفقر المدقع (الأكثر فقرا)، زادت قيمة المساعدة النقدية المقدمة لهم من 52 ألف ليرة سورية إلى 90 ألفا، فيما زادت قيمة المساعدات النقدية للمصنفين بالحالات العادية أو الفقر المطلق من 34 ألف ليرة سورية إلى 60 ألفا، والتي تغطي احتياجات اللاجئين لثلاثة أشهر.وأشار إلى أن رفع المساعدات النقدية خطوة مهمة، وستكون لها انعكاسات إيجابية في تحسين حياة اللاجئين في المخيمات السورية وتلبية احتياجاتهم المعيشية في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وانهيار العملة المحلية مقابل الدولار.وطالب أبو هولي مفوض عام (الأونروا) باتخاذ قرار مماثل في لبنان، في ظل تدهور الحياة المعيشية والاقتصادية داخل المخيمات، لافتا إلى أن المساعدات النقدية التي يتلقاها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان لا تغطي متطلباتهم الأساسية، وعدم قدرتهم على شراء احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والأدوية في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير وازدياد احتياجاتهم؛ نظرا لاستمرار جائحة كورونا.