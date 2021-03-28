816 مليون دولار قيمة صادرات مصر من الصناعات الكيماوية خلال شهرين

توقع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أنه فى حال تراجع تأثير جائحة كورونا العالمي، والإعلان عن برنامج المساندة التصديرية الجديد والبدء في تطبيقه، واستمرار جهود الدولة للحد من التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورنا؛ استمرار نمو صادرات القطاع بنسب تتراوح بين 15 – 17% خلال الفترة القادمة.وأعلن المجلس التصديري، أنه قد بلغت صادرات الصناعات الكيماوية خلال الشهرين الأوليين من العام الحالي (يناير – فبراير) لعام 2021 ما قيمته 816 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت نسبته 17% عما كانت عليه خلال نفس الفترة من عام 2020.أشار تقرير المجلس إلى نمو أداء صادرات معظم سلع الصناعات الكيماوية مثل منتجات الكيماويات العضوية والتى حققت نمو 47% خلال الشهرين الماضيين من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 إذ ارتفعت القيمة التصديرية من 63 مليون دولار لعام 2020 إلي 75 مليون دولار لعام 2021، وكذا والمواد اللاصقة بنسبة نمو 47%، ومنتجات الأسمدة التى حققت ارتفاع فى صادراتها بنسبة 26%، والأحبار والدهانات بنفس النسبة أيضًا،، ومنتجات اللدائن والبلاستيك بنسبة نمو 21%.