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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: تلقيح أكثر من 100 مليون شخص ضد كورونا حتى أمس

الأحد 28/مارس/2021 - 02:40 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، تطعيم أكثر من 100 مليون شخص بلقاحات كورونا في شتى أنحاء البلاد حتى أمس.

وأوضحت اللجنة- في بيان اليوم الأحد- أنه تم تلقيح 42ر102 مليون شخص حتى 27 مارس في الصين، وأن معدل التلقيح اليومي في البلاد ارتفع منذ 24 مارس الجاري إلى أكثر من 3 ملايين جرعة يوميًا.

وفي سياق متصل، أشارت سلطات العاصمة "بكين"، اليوم، إلى أنها قامت بتطعيم 8.7 مليون شخص ضد مرض فيروس كورونا بينهم 5.28 مليون حصلوا على جرعتين من اللقاح، موضحة أنها بدأت تطعيم الراغبين من كبار السن الذين يتمتعون بصحة جيدة منذ منتصف الشهر الجاري.

وكان مكتب الشئون الخارجية في بلدية بكين قد أعلن يوم الجمعة أنه يمكن لأصحاب الجنسيات الأجنبية في المدينة التقديم للحصول على لقاحات "سارس- كوف- 2" معطلة المفعول المحلي.. وتؤكد سلطات بكين أن المدينة قادرة على التطعيم بـ300 ألف جرعة في اليوم.

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