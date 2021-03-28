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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن» تعلن إجراءات رعاية الأحداث المعرضين للانحراف

الأحد 28/مارس/2021 - 02:43 م
القباج
القباج
ولاء جمال
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أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة جهاز اجتماعي متخصص في رعاية الأحداث المعرضين للانحراف والمنحرفين فى بيئاتهم الطبيعية.

وأعلنت عبر موقعها الإلكتروني، أن إجراءات الحصول على الخدمة هي:

- إجراء البحوث الشاملة للأحداث قبل تقديمهم للمحاكمة.
- تقديم الخدمات المختلفة التى تعمل على علاج الأحداث المحكوم عليهم بأحد تدابير المراقبة الاجتماعية المنصوص عليها فى المواد 9- 10 -11 -12 من القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه.

وأكدت أن أنواع التدابير هي:
"التوبيخ - التسليم - الإلحاق بالتدريب والتأهيل - الإلزام بواجبات معينة - الاختبار القضائي - العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته - الإيداع فى أحد المستشفيات المتخصصة - الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية".

وأشارت إلى أن الرعاية اللاحقة للأحداث تتم بعد انتهاء مدد التدابير والعقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، وهي تدبير اختياري يتم الاتفاق مع الحدث أو أسرته وتحدد مدته طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي لظروف كل حالة.

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