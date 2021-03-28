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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الخميس.. بدء عرض الموسم الثانى من مسلسل «المنصة»

الأحد 28/مارس/2021 - 02:53 م
مسلسل المنصة
مسلسل المنصة
دعاء عبد المقصود
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تبدأ منصة NETFLIX في عرض الجزء الثاني من مسلسل "المنصة" يوم الخميس المقبل 1 ابريل وبشكل حصري.

والمسلسل يدور حول حرب المعلومات وتأثيرها على البشر وتحديدا في منطقة الشرق الأوسط.

وطرحت الشركة المنتجة للعمل البرومو الدعائي للمسلسل استعدادا لعرضه.

وكان نجوم الجزء الثاني من مسلسل "المنصة" قد انتهوا مطلع شهر مارس الماضي من تصوير أحداث الجزء الثاني بالكامل.

وقامت الشركة المنتجة بالانتهاء من تصوير الجزء الثاني بالرغم من الصعوبات الناتجة عن جائحة كورونا، مع التأكد من اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة فريق العمل.

ويضمّ المسلسل في موسمه الثاني شخصيات جديدة ونجومًا من مختلف الجنسيات، حيث انضمّ النجم السوري باسم ياخور بشخصية ملفتة ومختلفة، كذلك يشارك بدور محوريّ النجم سيد رجب، وكل من أويس مخللاتي، نظلي الرواس، مرام علي، وائل أبو غزالة، وائل زيدان، أسامة حلال، مؤيد الخراط، الإماراتي مد ردبان، والتونسية صابرينا، بالإضافة إلى التجهيز لانضمام ميسون أبو أسعد وجفرا يونس وسعيد الريسي لاحقًا.

ويحمل الجزء القادم في أحداثه الكثير من التشويق، لحكاية لفتت الرأي العام، تخصّ شقيقين يحصلان على معلومات سرية، يحاول أحدهما الاحتفاظ بها لنشرها على منصته الرقمية الشهيرة، فيدخل صراعات يدفع فيها الكثير من الأثمان، هو وعائلته المفككة أصلًا، وشقيقه وكل من يحيط بهم.

العمل تم بإنتاج وإشراف عام من المخرج والمنتج والكاتب الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري، وهو من إخراج المخرج المصري ياسر سامي وكتابة الكاتب السوري هوزان عكو.

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