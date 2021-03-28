رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء فعاليات الجرعة الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمنوفية

الأحد 28/مارس/2021 - 02:44 م
التطعيم ضد شلل الأطفال
التطعيم ضد شلل الأطفال
ولاء القاضىض
طباعة
أعلن الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن بدء فعاليات الجرعة الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال لمدة ٤ أيام، تبدأ من اليوم الأحد ٢٨ مارس حتى الأربعاء ٣١ مارس الجارى للأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم حتى 5 سنوات على مستوى المحافظة، وذلك بالمركز الصحي بشبين الكوم، بحضور مدير عام الطب الوقائي، ومدير إدارة شبين الكوم الطبية، ومدير المركز الصحي بشبين الكوم.

وأضاف وكيل وزارة الشئون الصحية بالمنوفية أن الحملة تستهدف تطعيم ٦٦٩٩٤٥ ألف طفل، بمشاركة ١٨٥٠ فرقة طبية ثابتة ومتحركة، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوصول الحملة للمستهدفين ونجاحها بتحقيق الهدف منها والحفاظ على أطفالنا من هذا المرض، مشددًا على ضرورة تذليل كل العقبات التي تواجه الفرق المشاركة بالحملة، معلنا دعمه الكامل للتوعية بالحملة والإعلان عنها ونجاح فعالياتها وتحقيق المستهدف منها، مشيرًا إلى اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء الحملة.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم رفع درجة الاستعداد لتنفيذ الجرعة الثانية من حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال مجانًا ضمن الحملة القومية التي تنفذها وزارة الصحة بجميع المحافظات، وأيضًا توفير الطعوم اللازمة للتطعيم وذلك بمشاركة مقدمي الخدمة، بالإضافة إلى المرور على المنازل ومن شقة إلي شقة لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، فضلًا عن فرق أخرى ثابتة بالوحدات والمراكز الصحية ومكاتب الصحة لتطعيم الأطفال المترددين على المنشآت الصحية بالقرى والنجوع وبمواقع التجمعات مثل "محطات السكك الحديدية- محطات الأتوبيس- الأسواق والمواقف"، مضيفًا أنه تم إعلان المواطنين بمختلف الوسائل مثل لافتات القماش والبوسترات بالشوارع والميادين الرئيسية بالمراكز والقرى والإذاعة المحلية ومكبرات الصوت بالمساجد والمدارس وبسيارات تجوب جميع أنحاء المحافظة.

وأضاف "جودة" أن تطعيم الأطفال بجرعتين متتاليتين يهدف إلى رفع المناعة المجتمعية ضد شلل الأطفال، مؤكدًا أن التطعيم آمن وبالمجان لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.

موضوعات متعلقة

تحطم ميكروباص سقط عليها عمود من كوبرى ترسا (صور)

رئيس قناة السويس: معدل التكريك وصل 27 ألف متر من الرمال

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

انهيار عقار سكنى مكون من 10 طوابق بمنطقة الحرفيين (صور)


الصور

image description

وفد جامعة الأزهر يزور مصابى حادث قطارى سوهاج بمستشفى الإيمان بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: فوز حمد والصبحى بالميدالية الذهبية فى معرض جنيف

image description

إقامة صلاة الجنازة على زوجة محافظ أسيوط بساحة مستشفى الجامعي

image description

مياه أسيوط تطلق مبادرة «نحو بيئة عمل آمنة» لـ143 فني سلامة

image description

وفاة زوجة محافظ أسيوط بكورونا

الأكثر قراءة

الرئيس يوجه بالتعاون الدولي لتوفير رافعات تفريغ السفين الجانحة بقناة السويس

«رئاسة الحرمين»: جاهزون لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان

رئيس قناة السويس: معدل التكريك وصل 27 ألف متر من الرمال

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

من البندقية إلى بحيرة كومو.. السياحة الإيطالية تدفع ثمن كورونا

تحميل ملخصات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021 pdf

حظر تناول الطعام بأماكن التجمعات فى كوريا الجنوبية

موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

أيام زمان

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

تأبين شاكر عبدالحميد بأكاديمية الفنون.. الأربعاء

هؤلاء تمردوا على الأدب.. من رامبو لـ سيد قطب

القوائم القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب في فروع «التنمية وبناء الدولة»

نهضة مصر تدعم مشروع «نداء» لتأمين جودة تعليم وتأهيل الأطفال ضعاف السمع