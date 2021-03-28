بدء فعاليات الجرعة الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمنوفية

أعلن الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن بدء فعاليات الجرعة الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال لمدة ٤ أيام، تبدأ من اليوم الأحد ٢٨ مارس حتى الأربعاء ٣١ مارس الجارى للأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم حتى 5 سنوات على مستوى المحافظة، وذلك بالمركز الصحي بشبين الكوم، بحضور مدير عام الطب الوقائي، ومدير إدارة شبين الكوم الطبية، ومدير المركز الصحي بشبين الكوم.وأضاف وكيل وزارة الشئون الصحية بالمنوفية أن الحملة تستهدف تطعيم ٦٦٩٩٤٥ ألف طفل، بمشاركة ١٨٥٠ فرقة طبية ثابتة ومتحركة، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوصول الحملة للمستهدفين ونجاحها بتحقيق الهدف منها والحفاظ على أطفالنا من هذا المرض، مشددًا على ضرورة تذليل كل العقبات التي تواجه الفرق المشاركة بالحملة، معلنا دعمه الكامل للتوعية بالحملة والإعلان عنها ونجاح فعالياتها وتحقيق المستهدف منها، مشيرًا إلى اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء الحملة.وأوضح وكيل الوزارة أنه تم رفع درجة الاستعداد لتنفيذ الجرعة الثانية من حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال مجانًا ضمن الحملة القومية التي تنفذها وزارة الصحة بجميع المحافظات، وأيضًا توفير الطعوم اللازمة للتطعيم وذلك بمشاركة مقدمي الخدمة، بالإضافة إلى المرور على المنازل ومن شقة إلي شقة لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، فضلًا عن فرق أخرى ثابتة بالوحدات والمراكز الصحية ومكاتب الصحة لتطعيم الأطفال المترددين على المنشآت الصحية بالقرى والنجوع وبمواقع التجمعات مثل "محطات السكك الحديدية- محطات الأتوبيس- الأسواق والمواقف"، مضيفًا أنه تم إعلان المواطنين بمختلف الوسائل مثل لافتات القماش والبوسترات بالشوارع والميادين الرئيسية بالمراكز والقرى والإذاعة المحلية ومكبرات الصوت بالمساجد والمدارس وبسيارات تجوب جميع أنحاء المحافظة.وأضاف "جودة" أن تطعيم الأطفال بجرعتين متتاليتين يهدف إلى رفع المناعة المجتمعية ضد شلل الأطفال، مؤكدًا أن التطعيم آمن وبالمجان لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.