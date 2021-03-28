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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفد جامعة الأزهر يزور مصابى حادث قطارى سوهاج بمستشفى الإيمان بأسيوط

الأحد 28/مارس/2021 - 02:48 م
جريدة الدستور
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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زار وفد من جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي عددًا من المصابين فى حادث قطاري سوهاج بمستشفى الإيمان العام بمحافظة أسيوط وذلك للاطمئنان على حالة المرضى وتقديم كل أوجه الدعم النفسي للمرضى.

كما تم تقديم مساعدات للمصابين، وذلك بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر بضرورة متابعة حالات المرضى وتقديم كافة أنواع الدعم المادي والنفسي ونقل الحالات التي يلزم نقلها للعلاج فى مستشفيات جامعة الأزهر الجامعية بأسيوط أو القاهرة.

وضم الوفد كلًا من الدكتور مصطفى شتات عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي بالأزهر بأسيوط، والدكتور عصام الدين محمد عميد كلية الطب بنات، والدكتور إبراهيم شعلان والدكتورة إيمان مخلوف والدكتور حسين بودي والدكتور أحمد يوسف مهدي والدكتور وليد صابر والدكتور الحسيني حماد.

وكان فى استقبالهم الدكتور محمد جمال مدير مستشفى الإيمان، الذي قدم جزيل الشكر لجميع قيادات الأزهر جامعًا وجامعة على حسن التعاون والدعم المقدم للمصابين.

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