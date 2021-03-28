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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة المتهمين بسحل «مسنة» في البساتين للجنايات

الأحد 28/مارس/2021 - 02:24 م
نيابة
نيابة
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الأحد، بإحالة المتهمين بسحل سيدة أثناء سرقة حقيبتها للمحاكمة الجنائية.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من شاب مفاده تعرض والدته للسحل أثناء سيرها بالشارع لسرقة حقيبتها.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين قيام لصوص يستقلون توك توك بسحل سيدة مسنة أثناء سيرها بالشارع لسرقة حقيبتها مما أسفر عن إصابتها بجروح وخدوش.

وقام رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتتبع خط سير الجناة القبض عليهم.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق وعاطل، وتم استهدافهما وضبطهما.

وعثر بحوزتهما على مبلغ مالي والمركبة المستخدم في الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

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