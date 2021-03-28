رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يشدد على الالتزام بالجداول الزمنية لنهو الأعمال

الأحد 28/مارس/2021 - 02:21 م
اجتماع مخافظ المنوفية
اجتماع مخافظ المنوفية
ولاء القاضى
طباعة
عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، اجتماعا لمتابعة خطط الرصف والوقوف على نسب تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق وكذا التأكيد على الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية للأعمال التي تتم بمركز ومدينة الشهداء.

جاء ذلك بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء ومدير مديرية الطرق والنقل ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية والجهة المنفذة.

وأكد محافظ المنوفية ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لنهو الأعمال والتنسيق الكامل مع الشركة المنفذة لتطوير ورصف وتركيب الإنترلوك والبلدورات بالمدينة والمتابعة الدورية لكافة الأعمال والالتزام بالجودة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق حفاظًا على الصالح العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

وخلال الاجتماع قرر محافظ المنوفية تقديم دعم مادي عاجل لمركز الشهداء لتلبية عدد من الاحتياجات والنهوض بمستوى الأعمال، مؤكدًا دعمه الكامل لكافة مراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة الميدانية والمستمرة لكافة المشروعات التي تتم علي أرض الواقع، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بأهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات.

موضوعات متعلقة

شبيه محمد صلاح الجديد يتجول بشوارع الجيزة.. «ماذا حدث؟» (صور)

الباز عن كامل الوزير: انحاز لمن يعمل حتى لو هناك أخطأء

انهيار عقار سكنى مكون من 10 طوابق بمنطقة الحرفيين (صور)

كامل الوزير: «تم تحذير سائق قطار سوهاج القادم من الخلف بكل الوسائل»


الصور

image description

وفد جامعة الأزهر يزور مصابى حادث قطارى سوهاج بمستشفى الإيمان بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: فوز حمد والصبحى بالميدالية الذهبية فى معرض جنيف

image description

إقامة صلاة الجنازة على زوجة محافظ أسيوط بساحة مستشفى الجامعي

image description

مياه أسيوط تطلق مبادرة «نحو بيئة عمل آمنة» لـ143 فني سلامة

image description

وفاة زوجة محافظ أسيوط بكورونا

الأكثر قراءة

الرئيس يوجه بالتعاون الدولي لتوفير رافعات تفريغ السفين الجانحة بقناة السويس

«رئاسة الحرمين»: جاهزون لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

رئيس قناة السويس: معدل التكريك وصل 27 ألف متر من الرمال

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

من البندقية إلى بحيرة كومو.. السياحة الإيطالية تدفع ثمن كورونا

تحميل ملخصات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021 pdf

حظر تناول الطعام بأماكن التجمعات فى كوريا الجنوبية

موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

أيام زمان

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

تأبين شاكر عبدالحميد بأكاديمية الفنون.. الأربعاء

هؤلاء تمردوا على الأدب.. من رامبو لـ سيد قطب

القوائم القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب في فروع «التنمية وبناء الدولة»

نهضة مصر تدعم مشروع «نداء» لتأمين جودة تعليم وتأهيل الأطفال ضعاف السمع