محافظ المنوفية يشدد على الالتزام بالجداول الزمنية لنهو الأعمال

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، اجتماعا لمتابعة خطط الرصف والوقوف على نسب تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق وكذا التأكيد على الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية للأعمال التي تتم بمركز ومدينة الشهداء.جاء ذلك بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء ومدير مديرية الطرق والنقل ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية والجهة المنفذة.وأكد محافظ المنوفية ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لنهو الأعمال والتنسيق الكامل مع الشركة المنفذة لتطوير ورصف وتركيب الإنترلوك والبلدورات بالمدينة والمتابعة الدورية لكافة الأعمال والالتزام بالجودة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق حفاظًا على الصالح العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.وخلال الاجتماع قرر محافظ المنوفية تقديم دعم مادي عاجل لمركز الشهداء لتلبية عدد من الاحتياجات والنهوض بمستوى الأعمال، مؤكدًا دعمه الكامل لكافة مراكز ومدن المحافظة.ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة الميدانية والمستمرة لكافة المشروعات التي تتم علي أرض الواقع، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بأهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات.