رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«العالمي للسياحة والسفر»: 4.7 تريليون دولار خسائر بسبب كورونا 2020

الأحد 28/مارس/2021 - 02:21 م
السياحة والسفر
السياحة والسفر
فاتن غلاب
طباعة
كشف تقرير الأثر الاقتصادي السنوي (EIR) الصادر عن مجلس السفر والسياحة العالمي، اليوم الأحد، عن التأثير المدمر الكامل لفيروس كورونا "COVID-19" على قطاع السفر والسياحة العالمي العام الماضي، والذي عانى من خسائر فادحة تقارب 4.5 تريليون دولار أمريكي.

وأكد المجلس في تقريرة، أن معدل الفائدة الفعلي السنوي الصادر أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي انخفضت بنسبة مذهلة بلغت 49.1%، مقارنة بالاقتصاد العالمي الإجمالي الذي انخفض بنسبة 3.7% فقط في الماضي، ووقعت خسائر فادحة خلال عام 2020، لترسم أول صورة كاملة لقطاع يكافح من أجل البقاء في مواجهة قيود السفر المعوقة والحجر الصحي غير الضروري، والتي لا تزال تهدد التعافي العاجل للاقتصاد العالمي.

وتراجعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 4.7 تريليون دولار أمريكي في عام 2020 (5.5% من الاقتصاد العالمي)، من نحو 9.2 تريليون دولار أمريكي في العام السابق (10.4%)، وفي عام 2019، عندما كانت السياحة والسفر العالمية مزدهرة ووجدت واحدة من كل أربع وظائف جديدة حول العالم، حيث ساهم القطاع بنسبة 10.6% (334 مليون) وظيفة على مستوى العالم.

والعام الماضي، عندما انتشر الوباء في قلب السفر والسياحة، فقد أكثر من 62 مليون وظيفة، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 18.5%، ما ترك 272 مليونًا فقط موظفًا في جميع أنحاء الصناعة على مستوى العالم، وبرز الشعور بخسائر الوظائف هذه عبر النظام البيئي الكامل للسفر والسياحة، مع تأثر الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل 80% من جميع الشركات في القطاع، بشكل خاص، علاوة على ذلك، باعتباره أحد أكثر القطاعات تنوعًا في العالم، كان التأثير على النساء والشباب والأقليات كبيرًا.

وتابع البيان: "ومع ذلك، لا يزال التهديد قائمًا حيث يتم دعم العديد من هذه الوظائف حاليًا من خلال خطط الاحتفاظ الحكومية وساعات العمل المخفضة، والتي قد تضيع بدون التعافي الكامل من السفر والسياحة"، فيما أشاد مركز التجارة العالمي، الذي ظل باستمرار في طليعة قيادة القطاع الخاص في الجهود المبذولة لاستعادة التنقل الدولي وإعادة بناء ثقة المستهلك العالمي، بالحكومات في جميع أنحاء العالم لاستجابتها السريعة.

موضوعات متعلقة

تحطم ميكروباص سقط عليها عمود من كوبرى ترسا (صور)

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2021

رئيس قناة السويس: معدل التكريك وصل 27 ألف متر من الرمال

أماكن تطعيم الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال


الصور

image description

وفد جامعة الأزهر يزور مصابى حادث قطارى سوهاج بمستشفى الإيمان بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: فوز حمد والصبحى بالميدالية الذهبية فى معرض جنيف

image description

إقامة صلاة الجنازة على زوجة محافظ أسيوط بساحة مستشفى الجامعي

image description

مياه أسيوط تطلق مبادرة «نحو بيئة عمل آمنة» لـ143 فني سلامة

image description

وفاة زوجة محافظ أسيوط بكورونا

الأكثر قراءة

الرئيس يوجه بالتعاون الدولي لتوفير رافعات تفريغ السفين الجانحة بقناة السويس

«رئاسة الحرمين»: جاهزون لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

رئيس قناة السويس: معدل التكريك وصل 27 ألف متر من الرمال

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

من البندقية إلى بحيرة كومو.. السياحة الإيطالية تدفع ثمن كورونا

تحميل ملخصات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021 pdf

حظر تناول الطعام بأماكن التجمعات فى كوريا الجنوبية

موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

أيام زمان

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

تأبين شاكر عبدالحميد بأكاديمية الفنون.. الأربعاء

هؤلاء تمردوا على الأدب.. من رامبو لـ سيد قطب

القوائم القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب في فروع «التنمية وبناء الدولة»

نهضة مصر تدعم مشروع «نداء» لتأمين جودة تعليم وتأهيل الأطفال ضعاف السمع