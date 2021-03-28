«العالمي للسياحة والسفر»: 4.7 تريليون دولار خسائر بسبب كورونا 2020

كشف تقرير الأثر الاقتصادي السنوي (EIR) الصادر عن مجلس السفر والسياحة العالمي، اليوم الأحد، عن التأثير المدمر الكامل لفيروس كورونا "COVID-19" على قطاع السفر والسياحة العالمي العام الماضي، والذي عانى من خسائر فادحة تقارب 4.5 تريليون دولار أمريكي.وأكد المجلس في تقريرة، أن معدل الفائدة الفعلي السنوي الصادر أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي انخفضت بنسبة مذهلة بلغت 49.1%، مقارنة بالاقتصاد العالمي الإجمالي الذي انخفض بنسبة 3.7% فقط في الماضي، ووقعت خسائر فادحة خلال عام 2020، لترسم أول صورة كاملة لقطاع يكافح من أجل البقاء في مواجهة قيود السفر المعوقة والحجر الصحي غير الضروري، والتي لا تزال تهدد التعافي العاجل للاقتصاد العالمي.وتراجعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 4.7 تريليون دولار أمريكي في عام 2020 (5.5% من الاقتصاد العالمي)، من نحو 9.2 تريليون دولار أمريكي في العام السابق (10.4%)، وفي عام 2019، عندما كانت السياحة والسفر العالمية مزدهرة ووجدت واحدة من كل أربع وظائف جديدة حول العالم، حيث ساهم القطاع بنسبة 10.6% (334 مليون) وظيفة على مستوى العالم.والعام الماضي، عندما انتشر الوباء في قلب السفر والسياحة، فقد أكثر من 62 مليون وظيفة، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 18.5%، ما ترك 272 مليونًا فقط موظفًا في جميع أنحاء الصناعة على مستوى العالم، وبرز الشعور بخسائر الوظائف هذه عبر النظام البيئي الكامل للسفر والسياحة، مع تأثر الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل 80% من جميع الشركات في القطاع، بشكل خاص، علاوة على ذلك، باعتباره أحد أكثر القطاعات تنوعًا في العالم، كان التأثير على النساء والشباب والأقليات كبيرًا.وتابع البيان: "ومع ذلك، لا يزال التهديد قائمًا حيث يتم دعم العديد من هذه الوظائف حاليًا من خلال خطط الاحتفاظ الحكومية وساعات العمل المخفضة، والتي قد تضيع بدون التعافي الكامل من السفر والسياحة"، فيما أشاد مركز التجارة العالمي، الذي ظل باستمرار في طليعة قيادة القطاع الخاص في الجهود المبذولة لاستعادة التنقل الدولي وإعادة بناء ثقة المستهلك العالمي، بالحكومات في جميع أنحاء العالم لاستجابتها السريعة.