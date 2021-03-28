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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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جامعة أسيوط: فوز حمد والصبحى بالميدالية الذهبية فى معرض جنيف

الأحد 28/مارس/2021 - 02:20 م
جريدة الدستور
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن إعلان أكاديمية البحث العلمي بقيادة الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية عن فوز الدكتور مصطفى أحمد محمد الأستاذ بقسم الجراحة العامة بكلية الطب، والدكتور محمود فهمي على الصبحى الأستاذ بقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة ومدير مركز أسيوط الدولي لأدوية النانو بمستشفى الراجحى للكبد بالجامعة ومدير أكاديمية العلوم بجامعة بدر بالميدالية الذهبية فى معرض جنيف الدولي للاختراعات للعام 2021م.

وأشاد بدور مركز أدوية النانو بالجامعة كأحد فروع العلم المتطورة فى جامعة أسيوط والذي يقوم بنشاط علمي وبحثي لمواكبة أحدث الدراسات العلمية العالمية المتخصصة فى ذلك المجال.

ومن جانبه أشاد الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بذلك الفوز والذي يُعد واحدًا من المحافل العلمية الهامة على مستوى العالم والذي يشهد منافسة 1000 اختراع من 45 دولة من مختلف دول العالم والذي يخضع لتقييم دقيق من كبرى العلماء المتخصصين في مختلف المجالات.
كما أعرب الدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية عن خالص تهنئته وفخره بذلك الفوز العالمي، وهو ما يمثل تتويجًا للدور العلمي والبحثي الذى تقوم به مستشفيات الجامعة ومراكزها المتخصصة والذي يسير بالتوازى لدعم وتعزيز دورها الطبى فى تقديم خدمة تشخيصية وعلاجية لملايين المرضى المترددين عليها سنويا.

وصرح الدكتور مصطفى حمد بأن اشتراكهما فى المعرض الدولي بجنيف يأتي تحت مظلة أكاديمية البحث العلمي، كاشفًا عن تفاصيل الابتكار وهو مركب دوائى لكبسولات الأنسولين طويلة المدى مصمم بتقنية النانوتكنولوجى ومحمل بجرعات الأنسولين وهو ما تم تجربته على الحيوانات، وأثبتت التجارب فاعلية الجرعة الواحدة وقدرتها على أن تمتد فاعليتها لعدة أيام دون تذبذب فى نسبة السكر.

وأكد الدكتور مصطفى حمد على أهمية ذلك الابتكار الدوائى والذي يمثل حلمًا فى علاج ملايين المصريين المصابين بمرض السكر حول العالم فى العلاج من ذلك المرضى عن طريق دواء فموى سهل البلع كبديل الحقن.

كما أضاف الدكتور محمود فهمى الصبحى أن الدواء ثم بدء العمل على اختراع منذ أن كان مجرد فكرة ى عام 2014 إلى أن تم الانتهاء من تصميمه ليشابه المسار الطبيعي فى إفراز الجسم للأنسولين، موضحًا أنهما تم الانتهاء من تسجيل ابتكارهما الدوائي فى الهيئة الدولية لبراءة الاختراع التي تعد منصة دولية تضم عددًا كبيرًا من الدول العربية والأجنبية ومصر عضوة بها.

كما أشار الدكتور الصبحى أنه تم الانتهاء من تجربة كبسولات الأنسولين على حيوانات التجارب المستخدمة بعد تحويلها لحيوانات مصابة بمرض السكر، وهو الدواء الذي أثبت فاعلية كبيرة فى علاجها، وجارى الآن البدء فى إجراء مرحلة الدراسات الإكلينيكية على المرضى من البشر، وذلك وفق القواعد الطبية والأخلاقية المنظمة لهذا.

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