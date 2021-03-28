الإمارات: تقديم 122.069 جرعة جديدة من لقاح كورونا

أعلنت وزراة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، تقديم 122.069 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الصحة الإماراتية، في بيان لها اليوم، أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها حتى الآن بلغ 8.081.751 جرعة، بمعدل توزيع 81.71 جرعة لكل 100 شخص.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، تسجيل 2.128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 230.734 فحصًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 455.197 حالات منذ بداية الجائحة.وحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.481 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 2.243 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 438.706 حالة.