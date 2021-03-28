إزالة 70 حالة تعد على نهر النيل ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، سير العمل في حملات الموجة الـ 17 لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل،تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية،وتنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحليةجاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه المهندس أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل قد وصل إلى 70 حالة تعد على إجمالى مساحة 15 ألف و650 مترًا مربعًا بدائرة مركز ومدينة ناصر، تنوعت ما بين بناء مخالف وأعمال ردم، وذلك منذ انظلاق الحملة وحتى الأربعاء الماضىوأشار أحمد إبراهيم مديرالأملاك إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتا إلى أن الموجة قد بدأت 20 مارس الجاري وتسمر لمدة 3 أشهر، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة.