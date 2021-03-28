معسكر مغلق لدنيا سمير غانم في «عالم موازي»

تواصل الفنانة دنيا سمير غانم، تصوير دورها في مسلسل "عالم موازي"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.ودخلت دنيا سمير غانم معسكرا مغلقا من أجل انجاز العمل خاصة وأنها التحقت بالسباق الرمضاني في وقت متأخر ويجري التصوير على قدم وساق بعد أن تم الإعلان عن عرض العمل خلال النصف الأول من شهر رمضان حيث انتهى المخرج هشام جمال من تصوير 5 حلقات من العمل.وتجسد دنيا سمير غانم خلال أحداث المسلسل دور عروسة لعبة تتحول الإنسان في إطار كوميدي."عالم موازي" هو من تأليف عمرو وهبة وإخراج هشام جمال وتدور أحداثه في 15 حلقة، ويشارك في بطولته عمرو وهبة، شيماء سيف، محمد أوتاكا، إسلام إبراهيم، دلال عبدالعزيز، وإنتاج شركة سينرجي.