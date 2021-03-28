إحالة 14 طبيبًا بالوحدة الصحية بقرية منشأة نظيف للتحقيق

قرر محمد متولى أبوسليم، رئيس مركز ومدينة سمنود، بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، إحالة 14 طبيبا من قوة العاملين بالوحدة الصحية بقرية منشأة نظيف، للتحقيق بسبب التسرب من العمل وتركه خلال مواعيد الدوام الرسمية، وعدم الانضباط الوظيفي.كان رئيس مدينة سمنود، قد أجرى زيارة مفاجئة للوحدة الصحية بقرية منشأة نظيف، ورصد بعض السلبيات، ووجه مسئولى الإدارة الصحية بسرعة تلافى السلبيات.وبمراجعة الانضباط الإداري، تبين تسرب 14 طبيبا من قوة العاملين بالوحدة، فأصدر قراره المتقدم.