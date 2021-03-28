منهج امتحان شهر مارس للصف الثاني الاعدادي



وأعلنت الوزارة، منهج شهر مارس لطلاب الصف الثاني الإعدادي، المقرر أن يؤدي الطالب في الامتحان يوم الثلاثاء المقبل 30 مارس بالمدارس.





منهج امتحان شهر مارس للصف الثاني الإعدادي

-أولا اللغة العربية

القراءة والنصوص الأدبية: شعر الفلاح، تبارك الله أحسن الخالقين، قرآن كريم، اختراعات عربية، عالم من ذهب، شعر العلم واجب لجميل صدقي الزهاوي.



النحو: تمييز كم الاستفهامية وكم الخبرية، المجرد والمزيد من الأفعال.



الإملاء: مراجعة على ما سبق.



القصة: الفصلين التاسع والعاشر.



-ثانيا منهج العلوم: الحركة الدورية، الحركة الاهتزازية.



-ثالثا منهج اللغة الانجليزية: unit 13، unit 14، unit 15، review e.



-رابعا منهج الدراسات الاجتماعية

الجغرافيا: المحاصيل الزراعية، خيرات في أرضنا، الثروة الحيوانية والسمكية فى وطننا العربى، ثروات الوطن العربي، المعادن ومصادر الطاقة. القصة: الفصلين التاسع والعاشر.-ثانيا منهج العلوم: الحركة الدورية، الحركة الاهتزازية.-ثالثا منهج اللغة الانجليزية: unit 13، unit 14، unit 15، review e.-رابعا منهج الدراسات الاجتماعيةالجغرافيا: المحاصيل الزراعية، خيرات في أرضنا، الثروة الحيوانية والسمكية فى وطننا العربى، ثروات الوطن العربي، المعادن ومصادر الطاقة.



التاريخ: الدولة الأيوبية، دولة المماليك، روائع الحضارة الإسلامية في الحكم والإدارة.



-خامسا منهج الرياضيات

الجبر والإحصاء:التحليل بالتقسيم، التحليل بإكمال المربع، حل المعادلة من الدرجة الثانية في متغير واحد جبريًا، القوى الصحيحة غير السالبة والسالبة في .



الهندسة والقياس: مساحات بعض الأشكال الهندسية، التشابه ونظريات فيثاغورس وإقليدس، التشابه.



ومن جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم، إلى أن أول امتحان بالفصل الدراسي الثاني سيكون في منهج الشهر فقط، وفقًا لتوزيع المناهج التي أعلنت عنها الوزارة لأداء الامتحان بشهور مارس وأبريل ومايو، وشددت على اللجان الفنية لواضعى الأسئلة بالالتزام بالمناهج والمقررات المحددة من قبل الوزارة.





وأعلنت الوزارة، أن أسئلة امتحانات طلاب النقل بالترم الثانى ستكون من المناهج المحددة، حسب توزيع مقررات كل شهر والأجزاء التى يؤدى فيها الطالب اختبار شهر لن يكون مطالبا بها فى امتحانات الشهر الذى يليه.



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مناهج شهر مارس، بالفصل الدراسي الثاني، للصفوف من الرابع الابتدائي للثاني الإعدادي، بعد إعلان تقييم الطلاب، عن طريق عقد 3 امتحانات بمارس وابريل ومايو، بنظام الامتحانات المجمعة متعددة التخصصات.