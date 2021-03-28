رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

منهج امتحان شهر مارس للصف الثاني الاعدادي

الأحد 28/مارس/2021 - 08:05 م
امتحانات
امتحانات
نورهان عبدالرحمن
طباعة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مناهج شهر مارس، بالفصل الدراسي الثاني، للصفوف من الرابع الابتدائي للثاني الإعدادي، بعد إعلان تقييم الطلاب، عن طريق عقد 3 امتحانات بمارس وابريل ومايو، بنظام الامتحانات المجمعة متعددة التخصصات.

وأعلنت الوزارة، منهج شهر مارس لطلاب الصف الثاني الإعدادي، المقرر أن يؤدي الطالب في الامتحان يوم الثلاثاء المقبل 30 مارس بالمدارس.

منهج امتحان شهر مارس للصف الثاني الإعدادي


-أولا اللغة العربية
القراءة والنصوص الأدبية: شعر الفلاح، تبارك الله أحسن الخالقين، قرآن كريم، اختراعات عربية، عالم من ذهب، شعر العلم واجب لجميل صدقي الزهاوي.

النحو: تمييز كم الاستفهامية وكم الخبرية، المجرد والمزيد من الأفعال.

الإملاء: مراجعة على ما سبق.

القصة: الفصلين التاسع والعاشر.

-ثانيا منهج العلوم: الحركة الدورية، الحركة الاهتزازية.

-ثالثا منهج اللغة الانجليزية: unit 13، unit 14، unit 15، review e.

-رابعا منهج الدراسات الاجتماعية
الجغرافيا: المحاصيل الزراعية، خيرات في أرضنا، الثروة الحيوانية والسمكية فى وطننا العربى، ثروات الوطن العربي، المعادن ومصادر الطاقة.

التاريخ: الدولة الأيوبية، دولة المماليك، روائع الحضارة الإسلامية في الحكم والإدارة.

-خامسا منهج الرياضيات
الجبر والإحصاء:التحليل بالتقسيم، التحليل بإكمال المربع، حل المعادلة من الدرجة الثانية في متغير واحد جبريًا، القوى الصحيحة غير السالبة والسالبة في .

الهندسة والقياس: مساحات بعض الأشكال الهندسية، التشابه ونظريات فيثاغورس وإقليدس، التشابه.

ومن جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم، إلى أن أول امتحان بالفصل الدراسي الثاني سيكون في منهج الشهر فقط، وفقًا لتوزيع المناهج التي أعلنت عنها الوزارة لأداء الامتحان بشهور مارس وأبريل ومايو، وشددت على اللجان الفنية لواضعى الأسئلة بالالتزام بالمناهج والمقررات المحددة من قبل الوزارة.

تحميل ملخصات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021 pdf 

وأعلنت الوزارة، أن أسئلة امتحانات طلاب النقل بالترم الثانى ستكون من المناهج المحددة، حسب توزيع مقررات كل شهر والأجزاء التى يؤدى فيها الطالب اختبار شهر لن يكون مطالبا بها فى امتحانات الشهر الذى يليه.

موضوعات متعلقة

مواعيد تشغيل المترو خلال رمضان فى الخطوط الثلاثة

فيديو مروع للحظة تصادم سيارة ملاكى بنقل على طريق الجلالة

السيسي يوقع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021

مليون فدان.. السيسى يوجه بالبدء الفورى فى تنفيذ المشروع القومى «الدلتا الجديدة»


الصور

image description

عزبة البرج ورأس البر أول مدن المشروع التشاركي الحضري بدمياط

image description

جامعة دمياط تُعلن المشاركة فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«صحة أسيوط»: نستهدف تطعيم 800 آلف طفل ضد الشلل ضمن الحملة القومية

image description

وفد جامعة الأزهر يزور مصابى حادث قطارى سوهاج بمستشفى الإيمان بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: فوز حمد والصبحى بالميدالية الذهبية فى معرض جنيف

الأكثر قراءة

السيسي يوقع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021

مواعيد تشغيل المترو خلال رمضان فى الخطوط الثلاثة

إخماد حريق اندلع في مبنى أبراج وزارة المالية

أسامة ربيع: 369 سفينة فى انتظار عبور قناة السويس

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

طريقة عمل فانوس رمضان بالكرتون

ساحل العاج تعلن القضاء على داء النوم

من البندقية إلى بحيرة كومو.. السياحة الإيطالية تدفع ثمن كورونا

تحميل ملخصات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021 pdf

أيام زمان

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

«أسباب شخصية».. لماذا يسيطر الموت على قصائد محمود درويش؟

«السادات رئيسًا» سجل وثائقي مصور من مكتبة الإسكندرية

سعيد المصري: «تراث الاستعلاء» يخوض عملية تطوير التراث الشعبي

رئيس قسم المسرح بجامعة حلون يتهم الجزيرة الوثائقية بالسطو على حقوق «الأراجوز المصري»