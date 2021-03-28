«المالكي» يبحث مع ممثل «الأغذية العالمي» انتهاكات الاحتلال

تسلم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الأحد، نسخة من أوراق تعيين ممثل برنامج الأغذية العالمي سامر عبد الجابر لدى فلسطين.واستعرض المالكي خلال اللقاء الذي عقده مع عبد الجابر بمدينة رام الله، آخر التطورات الميدانية، لافتا إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم تؤثر سلبا على التنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية.كما أشاد المالكي بالعلاقات بين فلسطين وبرنامج الغذاء الدولي، مؤكدا أهمية البرنامج في تخفيف المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال، وخاصة الأسر الفقيرة.وأبدى المالكي استعداد الوزارة دعم البرنامج في المحافل الدولية وتقديم كافة التسهيلات لنجاح مهامه، واستمرار وتعزيز التعاون بين الطرفين، متمنيا لممثله عبد الجابر النجاح في مهمته لدى دولة فلسطين.