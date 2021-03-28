صحة الغربية تعلن استمرار إعطاء لقاح كورنا بالأماكن المتخصصة لها

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالغربية، استمرار تطعيم المواطنين بلقاح كورونا الراغبين فى الحصول عليه من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، والذين سجلوا بياناتهم لدى الموقع الإلكترونى الذى خصصته وزارة الصحة لهذا الغرض، وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توفير الرعاية الصحية للشعب المصرى كافة ولكبار السن بشكل خاص وجهود الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.كما شدد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا حتى بعد أخذ اللقاح، للمحافظة على الصحة العامة لجميع المواطنين، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 7 مراكز تطعيم بالمحافظة وهم مركز كبد المحلة مركز طبي سعيد، مكتب صحة بسيون، مستشفى قطور المركزي، إدارة سمنود، مكتب صحة كفر الزيات، مستشفى رمد زفتيوقالت الدكتورة أماني الحبشي مدير إدارة الأمراض المعدية منذ تخصيص المراكز لتلقي اللقاح وإعطاء الجرعة الأولى من اللقاح تم تطعيم 985 حالة من إجمالى المستهدفة للحصول على اللقاح من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، على أن تكون الجرعة الثانية بعد مرور 21 يوما من الحصول على الجرعة الأولى.