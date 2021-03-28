التخطيط: التنمية المستدامة تعتمد على الشباب

قالت غادة خليل، مدير مشروع رواد مصر ٢٠٣٠ بوزارة التخطيط، إن التنمية المستدامة معتمدة بنسبة كبيرة على الشباب.وأضاف خليل، في كلمة ألقتها خلال انطلاق مؤتمر رالي مصر الخامس لريادة الأعمال، أن وزارة التخطيط تتعاون مع الجهات المعنية والجامعات لتطوير ريادة الأعمال للشباب.وأكدت خليل: نتيح جميع الإمكانات لإقامة مشروعات ناجحة، ونحن حاليا نناقش استراتيجية الشباب في مصر.ولفتت إلى أن اتجاهات الدولة في الوقت تركز على دعم الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.