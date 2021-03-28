رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكاظمى يوافق على خطة تطوير مدينة أور الأثرية

الأحد 28/مارس/2021 - 02:16 م
الكاظمى
الكاظمى
مروة عنبر
طباعة
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقى، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي وافق على تأليف لجنة لتطوير مدينة أور الأثرية.

وأفاد بيان صدر عن الأمانة، بأن مجلس الوزراء واستنادا إلى موافقة رئيس المجلس، قرر تأليف لجنة بإشراف الأمين العام لمجلس الوزراء، تتولى بلورة الأفكار والخطط عن مشروع تطوير مدينة أور الأثرية، وإعداد الكشوفات والكلف اللازمة لإنجازها، على أن ترفع اللجنة تقريرا نصف شهري مفصلا إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، وفقا لوكالة الأنباء العراقية واع.

وأوضح البيان أن القرار تضمن إسناد رئاسة اللجنة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتضم في عضويتها، ممثلين عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، ومحافظة ذي قار، ووزارات الداخلية، والإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة، والثقافة، والمالية، فضلا عن الدوائر البلدية والخدمية في محافظة ذي قار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسماء مسلسلات رمضان 2021 وقنوات العرض

انهيار عقار سكنى مكون من 10 طوابق بمنطقة الحرفيين (صور)

رئيس قناة السويس: معدل التكريك وصل 27 ألف متر من الرمال

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس


الصور

image description

وفاة زوجة محافظ أسيوط بكورونا

image description

محافظ أسيوط يزور مصابى حادث قطاري سوهاج بمستشفى الإيمان

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

الرئيس يوجه بالتعاون الدولي لتوفير رافعات تفريغ السفين الجانحة بقناة السويس

رئيس قناة السويس: معدل التكريك وصل 27 ألف متر من الرمال

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

من البندقية إلى بحيرة كومو.. السياحة الإيطالية تدفع ثمن كورونا

تحميل ملخصات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021 pdf

حظر تناول الطعام بأماكن التجمعات فى كوريا الجنوبية

موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

أيام زمان

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

تأبين شاكر عبدالحميد بأكاديمية الفنون.. الأربعاء

هؤلاء تمردوا على الأدب.. من رامبو لـ سيد قطب

القوائم القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب في فروع «التنمية وبناء الدولة»

نهضة مصر تدعم مشروع «نداء» لتأمين جودة تعليم وتأهيل الأطفال ضعاف السمع