الكاظمى يوافق على خطة تطوير مدينة أور الأثرية

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقى، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي وافق على تأليف لجنة لتطوير مدينة أور الأثرية.وأفاد بيان صدر عن الأمانة، بأن مجلس الوزراء واستنادا إلى موافقة رئيس المجلس، قرر تأليف لجنة بإشراف الأمين العام لمجلس الوزراء، تتولى بلورة الأفكار والخطط عن مشروع تطوير مدينة أور الأثرية، وإعداد الكشوفات والكلف اللازمة لإنجازها، على أن ترفع اللجنة تقريرا نصف شهري مفصلا إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، وفقا لوكالة الأنباء العراقية واع.وأوضح البيان أن القرار تضمن إسناد رئاسة اللجنة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتضم في عضويتها، ممثلين عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، ومحافظة ذي قار، ووزارات الداخلية، والإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة، والثقافة، والمالية، فضلا عن الدوائر البلدية والخدمية في محافظة ذي قار.