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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الفيوم يتفقد بدء العمل بمشروعات «حياة كريمة»

الأحد 28/مارس/2021 - 02:04 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
الفيوم - زينب علاء
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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بدء الأعمال الانشائية بعدد من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز إطسا، وذلك بحضور الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الجولة بدأت بتفقد المحافظ لسير العمل بمشروع رفع كفاءة مدرسة أبو صير دفنو للتعليم الأساسي، وإنشاء مبني جديد بالمدرسة بإجمالي 14 فصلا بخلاف المعامل والمكاتب الإدارية ودورات المياه ليصل إجمالي عدد فصول المدرسة إلى ٤٤ فصلًا، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو ٧ مليون جنيه، بهدف تخفيف الكثافة بفصول المرحلتين الإبتدائية والإعدادية والتوسع في فصول رياض الأطفال.

وخلال الزيارة التقى المحافظ عددًا من المواطنين واستمع لشكاواهم ووجه بسرعة حلها، مشيرًا إلى أنه سيتم إيجاد حل عاجل لمشكلة مرور أسلاك الضغط العالي بجوار المدرسة والمنازل المجاورة لها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المحافظ تفقد سير العمل بمشروع إعادة تأهيل وتجديد مدرسة قلهانة الإعدادية المشتركة والتي تشمل 13 فصلا سيتم زيادتها إلى 21 فصلا، بإجمالي تكلفة تبلغ نحو 4 ملايين جنيه، لافتا انه من المقرر الانتهاء من المشروع خلال شهر أغسطس القادم.

وخلال الجولة ثمن محافظ الفيوم، المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مؤكدًا أنها تسعى لإحداث تنمية حقيقية تمس المواطن في محل إقامته، فضلًا عن رفع كفاءة البنية التحتية، كما أنها تقتحم مشكلات مزمنة نعانيها منذ سنوات طويلة، موضحًا أنه تم الإنتهاء من وضع ومراجعة الخطط التي بدأ تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية من خلال سلاسل حوارية ولقاءات مع الجهاز التنفيذي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والحوار المجتمعي مع المواطنين بالقرى المستهدفة، مؤكدًا الإلتزام بالجداول الزمنية في تنفيذ المشروعات حتى تدخل حيز الخدمة.

وأضاف المحافظ، أن جولة اليوم هي بداية لسلسلة من الجولات الميدانية لتفقد ومتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزى إطسا ويوسف الصديق، للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال وإيجاد حلول عاجلة للمعوقات التى قد تواجه التنفيذ.

كما شملت جولة المحافظ تفقد سير العمل بمحطة رفع الصرف الصحي بقرية دانيال التي يتم تنفيذها بالتوازي مع محطة رفع قرية سيدنا الخضر بمركز يوسف الصديق، حيث استمع المحافظ لشرح من المهندس السيد علي محمد مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حول مكونات ومراحل العمل بالمشروع، الذي يشمل محطة رفع وشبكة إنحدار وخط طرد، وتقوم المحطة برفع مخلفاتها إلى محطة معالجة تطون المقامة على مساحة 10 أفدنة، ومن المقرر الانتهاء من أعمال المشروع خلال عام.

ووجه المحافظ مسؤولي الصرف الصحي، بدخول جميع الكتل السكنية بالقري المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيز الخدمة بمشروعات الصرف الصحي.

كما شملت الجولة تفقد أعمال انشاء مبنى جديد للمرحلة الإعدادية بمدرسة الشهيد أحمد عبدالعزيز بقرية الغرق، لتصبح المدرسة مدرسة تعليم أساسي، فضلًا عن تخفيف الكثافة داخل الفصول الدراسية، بطاقة 14 فصل ابتدائي.
محافظ الفيوم يتفقد بدء العمل بمشروعات «حياة كريمة»
محافظ الفيوم يتفقد بدء العمل بمشروعات «حياة كريمة»
محافظ الفيوم يتفقد بدء العمل بمشروعات «حياة كريمة»
محافظ الفيوم يتفقد بدء العمل بمشروعات «حياة كريمة»
محافظ الفيوم يتفقد بدء العمل بمشروعات «حياة كريمة»
محافظ الفيوم يتفقد بدء العمل بمشروعات «حياة كريمة»

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