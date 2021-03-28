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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إنشاء شركة للخدمات التعليمية والإعلامية لإدارة قناة جامعة طنطا التليفزيونية

الأحد 28/مارس/2021 - 02:00 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أصدر مجلس جامعة طنطا خلال جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، قرارًا بالموافقة على إنشاء شركة جامعة طنطا للخدمات التعليمية والإعلامية لإدارة القناة التليفزيونية، والمقرر ان تنطلق على "النايل سات" أكتوبر المقبل.

أشار رئيس الجامعة، أن قرار الموافقة على إنشاء الشركة يأتى فى إطار أحكام قانون تنظيم الجامعات المصرية، حيث تهدف الشركة إلى تقديم جميع الخدمات التعليمية لطلاب جامعة طنطا فى مختلف التخصصات، طبقًا لنظام التعليم المدمج الذي يعتمد على تنوع مصادر التعليم، واستخدام المنصات الإعلامية فى بث المناهج التعليمية، وفقا للإجراءات الاحترازية التى تنفذها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.

أكد الدكتور محمود ذكى، أن تأسيس مثل هذه الشركات الخدمية، يأتى تأكيدًا على حرص جامعة طنطا على تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية لتنوع مصادر التعليم، وسعيًا منها لتقديم خدمة تعليمية متميزة.

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