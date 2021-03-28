شبيه محمد صلاح الجديد يتجول بشوارع الجيزة.. «ماذا حدث؟» (صور)

ما زالت أوجه الشبه بلاعبي كرة القدم تخلق حالة من الصدمة في شوارع المحروسة، فحين يظهر شخص تبدو عليه ملامح أحد لاعبي كرة القدم، لا سيما المشاهير بشكل عام، وتتمحور حياته بين صور يلتقطها معه المعجبون والمارون حوله في كل مكان، وما بين حالة تساؤلات وتفسيرات لذلك الوجه المصمم بالتشابه الكبير.ولعل أبرز تلك المشاهد كان للفرعون المصري "محمد صلاح"، المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي ولاعب منتخب مصر، حين ظهر خلال الآونة الأخيرة عدد كبير من الأشخاص الذين يشبهونه إلى حدٍّ كبير في ملامح الوجه وقصّات الشعر.لتأتي نفس الحالة من جديد بشخص آخر ظهر خلال اليومين الماضيين وأطلق عليه البعض "الفرعون المصري الجديد"، وذلك لقُرب التشابه بينه وبين اللاعب المصري محمد صلاح.وبدأ الأمر عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات لشخص يُدعى "إسماعيل عبدالوهاب"، يشبه إلى حد كبير محمد صلاح لاعب منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، يتجول في شوراع الجيزة، مرتديًا تيشيرت نادي ليفربول الإنجليزي.لم تمر دقائق في مسعاه بين شوارع الجيزة، إلا وهرول إليه العديد من المواطنين لالتقاط صور معه ظنَّا منهم أنَّه محمد صلاح، وذلك لأنه يشبه اللاعب المصري.وفي عُجاله انتشرت صور الشاب "إسماعيل عبدالوهاب" سريعًا بين رواد "السوشيال ميديا"، حيث أبدي البعض تعجبهم الشديد من ذلك التقارب الشديد في الملامح بينهما، إلي حد جعل البعض يظن أن من يظهر في الصورة ما هو إلا شقيق محمد صلاح نجم الكرة المصرية.وظهر "إسماعيل عبدالوهاب" شبيه محمد صلاح وهو يرتدي "تيشيرت" نادي ليفربول الإنجليزي، أمام أحد الملاعب الخماسية بمحافظة الجيزة، ويلتف حوله عدد كبير من المواطنين حاملين العلم المصري في هتافات أنه شقيق نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وحرصوا علي التقاط الصور التذكارية معه لشدة تقارب الملامح.والجدير بالذكر أن الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كان قد نشر خلال أيام صورة للشاب المصري "إسماعيل عبدالوهاب" في مدرجات ستاد القاهرة بعد لفته انتباه الكاميرات للتشابه الشديد بينه وبين نجم الكرة المصرية والإنجليزية "محمد صلاح".