تعرف على أسعار البنجر والحوافز التشجيعية للموردين من المزارعين

أكد الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار البنجر التشجيعية تراوحت بين 720 إلى 730 جنيهت للطن خلال الموسم الحالي.وأضاف أبواليزيد لـ"الدستور"، أن الشركة شجعت المزارعين بمنحهم مميزات، منها نقل محصول البنجر من الأرض الزراعية إلى مصانع السكر مجانا بدون أي مقابل أو تحمل المزارعين أي مصاريف نقل أو تكلفة إضافية، فضلا عن أنه تم توزيع التقاوي المبكرة مجانا في العروات المبكرة للموسم الحالي، بالإضافة إلى منح حوافز الجودة والسماح بنسبة 8% شوائب لتصل حوافز الجودة في العروات المبكرة وخدمة الأرض الزراعية وتحسين الجودة والإنتاجية نحو 300 جنيه للفدان، وكذلك رشة مجانية من أحد المبيدات الحشرية لمنع الأمراض التي تصيب المحصول بالتعاون والتنسيق مع مجلس المحاصيل السكرية وجميع الزراعات الحديثة والمميكنة.