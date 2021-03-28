تعليم بنى سويف يختتم فعاليات المشروع الوطني للقراءة بمشاركة 25 طالبا

أعلنت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الأحد، ختام فعاليات المشروع الوطني للقراءة وفقا لرؤية مصر 2030 وأن المسابقة تمت على مراحل بداية من المدرسة ثم الإدارة ثم المرحلة الثالثة على مستوى المديرية تمهيدا لاختيار أفضل الأعمال للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.وأكدت "يوسف" أن المشروع يهدف إلى تنمية الوعي بأهمية القراءة لدى المجتمع المصري وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار عبر القراءة الإبداعية وتعزيز الحس الوطني والشعور بالانتماء ودعم القيم الوطنية والإنسانية، إلى جانب إثراء البيئة الثقافية في المدارس بما يدعم الحوار البناء والتسامح وقبول الآخر.وأضافت هويدا عبدالمنعم مدير إدارة الجودة ومنسق المشروع بأن هذا المشروع يرتكز على أربعة أبعاد هي التنافس المعرفي، المدونة الماسية، المعلم المثقف، المؤسسة التنويرية وشارك على مستوى المديرية 25 طالبا وطالبة و6 معلمين تم تصعيد أفضل 20 عمل من الأعمال المقدمة من الطلاب و3 أعمال مقدمة من المعلمين للمشاركة على مستوى الجمهورية.وأشارت منسق المشروع بأن جوائز المشروع تتخطى 5 ملايين جنيه لكل مستوى حيث يمنح الفائز الأول على مستوى الجمهورية في التنافس المعرفي لقب رائد المعرفة وكأس التنافس المعرفي وجائزة مليون جنيه والفائز الأول على كل فئة على مستوى الجمهورية يحصل على نصف مليون جنيه والفائزون من الثاني وحتى الخامس من كل فئة على مستوى الجمهورية جائزة خمسون ألف جنيه وميدالية التنافس المعرفي، وتم تشكيل لجنة التحكيم على مستوى المديرية من توجيه عام اللغة العربية وتوجيه المكتبات ومنسق المشروع.