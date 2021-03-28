19.3 مليون جرعة من لقاح كورونا فى البرازيل

أظهرت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، أنه تم إعطاء 19.3 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا في البرازيل حتى اليوم.وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر معدل التطعيم في البرازيل بنحو 757 ألفا و806 جرعة في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين 1.1 سنة.وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في البرازيل قبل نحو تسعة أسابيع.